Когда за окном становится прохладно, в ход вступают салаты с крабовыми палочками. Такое блюдо всегда внушает теплые воспоминания о новогодних праздниках и домашнем уюте. Поэтому приготовьте такой кулинарный шедевр именно сейчас.

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Идея приготовления салата с крабовыми палочками за 5 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Заправляется, конечно же, майонезом.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

яйца – 4 шт.

морковь по-корейски – 200 г

плавленые сырки – 2 шт.

майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.

2. Выкладываем в миску.

3. Яйца отвариваем.

4. Нарезаем соломкой.

5. Добавляем корейскую морковь.

6. Добавляем натертый сыр.

7. Заправляем майонезом.

8. Все хорошо перемешиваем.

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