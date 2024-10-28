Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

Когда за окном становится прохладно, в ход вступают салаты с крабовыми палочками. Такое блюдо всегда внушает теплые воспоминания о новогодних праздниках и домашнем уюте. Поэтому приготовьте такой кулинарный шедевр именно сейчас.

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Идея приготовления салата с крабовыми палочками за 5 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Заправляется, конечно же, майонезом.

Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • морковь по-корейски – 200 г
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

1. Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.

2. Выкладываем в миску.

Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

3. Яйца отвариваем.

4. Нарезаем соломкой.

Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

5. Добавляем корейскую морковь.

6. Добавляем натертый сыр.

Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

7. Заправляем майонезом.

8. Все хорошо перемешиваем.

Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом

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