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Элементарный салат с крабовыми палочками за 5 минут: заправляется майонезом
Когда за окном становится прохладно, в ход вступают салаты с крабовыми палочками. Такое блюдо всегда внушает теплые воспоминания о новогодних праздниках и домашнем уюте. Поэтому приготовьте такой кулинарный шедевр именно сейчас.
Идея приготовления салата с крабовыми палочками за 5 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Заправляется, конечно же, майонезом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- яйца – 4 шт.
- морковь по-корейски – 200 г
- плавленые сырки – 2 шт.
- майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.
2. Выкладываем в миску.
3. Яйца отвариваем.
4. Нарезаем соломкой.
5. Добавляем корейскую морковь.
6. Добавляем натертый сыр.
7. Заправляем майонезом.
8. Все хорошо перемешиваем.
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