Эти крупы варить не нужно: назван перечень
Не всегда есть время стоять у плиты, но это не значит, что придется отказываться от вкусного завтрака. Некоторые крупы прекрасно готовятся без варки – достаточно лишь залить их горячей водой или молоком и оставить на несколько минут. Такой способ сохраняет естественный вкус продукта, а само блюдо получается нежным, сытным и полезным.
Овсяные хлопья
Это самый удобный вариант для быстрого завтрака. Достаточно залить овсяные хлопья горячей водой, молоком или даже кефиром и оставить на 5-10 минут. Они быстро набухают и становятся мягкими. Если хотите более насыщенный вкус, используйте геркулес – крупу, которую лучше запарить кипятком и оставить под крышкой или полотенцем на ночь.
Гречка
Гречка – универсальная крупа, которую легко приготовить без варки. Для этого ее нужно перебрать, промыть и залить кипятком в соотношении 1:2. Затем накройте крышкой или укутайте посуду полотенцем и оставьте на несколько часов. В результате получится ароматная рассыпчатая гречка, сохраняющая все свои природные свойства.
Пшено и кус-кус
Обе крупы идеально подходят для запаривания. Пшено после промывки залейте горячей водой или молоком и оставьте настаиваться примерно 2-3 часа. Кус-кус готовится еще проще: его достаточно залить кипятком, накрыть крышкой и подождать 5-7 минут. Крупа мгновенно набухает и становится готовой к подаче – можно добавить сливочное масло, овощи или сыр.
Рис и перловка
Эти крупы обычно требуют варки, однако их тоже можно приготовить без плиты. Удобнее всего сделать это в термосе. Промытую крупу залейте кипятком, закройте и оставьте на ночь. Утром вы получите рассыпчатую кашу с приятной текстурой. Такой способ подходит для тех, кто хочет сэкономить время, но ценит домашний вкус.
