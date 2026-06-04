Баклажаны – очень вкусные и полезные овощи, которые можно запекать, тушить, жарить, делать рагу, соте, закуски. Еще их можно мариновать, солить, фаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с вкусной мясной начинкой.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

оливковое масло – 2 ст. л

лук – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

говядина (фарш) – 600 г

томатно-пряный соус для приготовления 1 п.

вода – 200 мл

моцарелла (твердая) – 100 г

сливки 30% – 50 мл

яйцо – 2 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезать вдоль пополам, и аккуратно вырезать сердцевину, формируя "лодочку".

2. Вырезанную мякоть порезать небольшими кубиками. На разогретой с маслом сковороде обжарить измельченный лук и чеснок. Добавить фарш, разбить лопаткой комочки, и жарить, пока он не начнет румяниться. Выложить мякоть баклажанов, томатно-пряный соус для приготовления, добавить воду, соль и тушить вместе, помешивая, 5 минут.

3. Отдельно в миске смешать до однородности тертый сыр, яйца и сливки. В лодочки из баклажанов выложить мясную начинку, сверху сырную массу. Переложить на противень, застеленный пергаментом, и запечь в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.

При подаче посыпать зеленью петрушки. Приятного аппетита!

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