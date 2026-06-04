Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом
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Баклажаны – очень вкусные и полезные овощи, которые можно запекать, тушить, жарить, делать рагу, соте, закуски. Еще их можно мариновать, солить, фаршировать.

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных баклажанов с вкусной мясной начинкой.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • оливковое масло – 2 ст. л
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • говядина (фарш) – 600 г
  • томатно-пряный соус для приготовления 1 п.
  • вода – 200 мл
  • моцарелла (твердая) – 100 г
  • сливки 30% – 50 мл
  • яйцо – 2 шт.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Баклажаны разрезать вдоль пополам, и аккуратно вырезать сердцевину, формируя "лодочку".

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом

2. Вырезанную мякоть порезать небольшими кубиками. На разогретой с маслом сковороде обжарить измельченный лук и чеснок. Добавить фарш, разбить лопаткой комочки, и жарить, пока он не начнет румяниться. Выложить мякоть баклажанов, томатно-пряный соус для приготовления, добавить воду, соль и тушить вместе, помешивая, 5 минут. 

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом

3. Отдельно в миске смешать до однородности тертый сыр, яйца и сливки. В лодочки из баклажанов выложить мясную начинку, сверху сырную массу. Переложить на противень, застеленный пергаментом, и запечь в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом

При подаче посыпать зеленью петрушки. Приятного аппетита!

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем и сыром: делимся легким рецептом

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