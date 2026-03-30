Все рецепты
Фаршированные яйца для пасхального стола: делимся рецептом закуски
Самая простая и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – жареный лук, печень трески, крабовые палочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с крем-сыром.
Ингредиенты:
- 6 яиц (желательно брать большой размер)
- 1 свежая свекла
- 2 ч.л. лимонного сока
- 50 г крем-сыра
- 1 ч.л. французской горчицы
- веточка укропа, соль, перец
- икра для украшения
Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим.
2. Свеклу натираем на терке, добавляем лимонный сок, заливаем кипятком, и выкладываем чищеные яйца, оставляем до остывания воды. А если хотите чтобы половинки полностью были окрашены – разрежьте яйца, выньте желтки и положите половинки в воду со свеклой.
3. Желтки, крем-сыр, соль, горчица, перец и укроп взбиваем в чаше блендера или просто смешиваем вилкой. Нафаршируйте яйца и подавайте.
