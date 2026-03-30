Фаршированные яйца для пасхального стола: делимся рецептом закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – жареный лук, печень трески, крабовые палочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • 6 яиц (желательно брать большой размер)
  • 1 свежая свекла
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 50 г крем-сыра
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • веточка укропа, соль, перец
  • икра для украшения

Способ приготовления: 

1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим.

2. Свеклу натираем на терке, добавляем лимонный сок, заливаем кипятком, и выкладываем чищеные яйца, оставляем до остывания воды. А если хотите чтобы половинки полностью были окрашены – разрежьте яйца, выньте желтки и положите половинки в воду со свеклой.

3. Желтки, крем-сыр, соль, горчица, перец и укроп взбиваем в чаше блендера или просто смешиваем вилкой. Нафаршируйте яйца и подавайте.

