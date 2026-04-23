Фаршированные яйца с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с такими начинками: крабовые палочки, печеночный паштет, сыр, лук, грибы, тунец, овощи. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с очень вкусной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • яйца предварительно отваренные
  • тунец
  • кукуруза
  • крем сыр или майонез
  • специи
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Яйца разрезаем пополам, вынимаем желтки и разминаем вилкой.

2. Добавляем туда кукурузу, тунец, крем сыр, нарезанный лук и специи.

3. Все это перемешиваем и начиняем половинки яиц. Перед подачей посыпаем зеленью.

