Самая простая, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с такими начинками: крабовые палочки, печеночный паштет, сыр, лук, грибы, тунец, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

яйца предварительно отваренные

тунец

кукуруза

крем сыр или майонез

специи

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Яйца разрезаем пополам, вынимаем желтки и разминаем вилкой.

2. Добавляем туда кукурузу, тунец, крем сыр, нарезанный лук и специи.

3. Все это перемешиваем и начиняем половинки яиц. Перед подачей посыпаем зеленью.

