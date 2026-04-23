Фаршированные яйца с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски
Самая простая, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с такими начинками: крабовые палочки, печеночный паштет, сыр, лук, грибы, тунец, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца предварительно отваренные
- тунец
- кукуруза
- крем сыр или майонез
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Яйца разрезаем пополам, вынимаем желтки и разминаем вилкой.
2. Добавляем туда кукурузу, тунец, крем сыр, нарезанный лук и специи.
3. Все это перемешиваем и начиняем половинки яиц. Перед подачей посыпаем зеленью.
