Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: делимся рецептом самой бюджетной домашней закуски

Ирина Мельниченко
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить ее можно с вкусной начинкой из сыра, рыбы, филе, грибов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц с вкусной и простой начинкой.

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • крем-сыр
  • зелень, лук зеленый
  • шпроты
  • специи

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте.

2. Смешайте желтки, крем-сыр, шпроты, специи, зелень.

3. Нафаршируйте яйца и подавайте!

