Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: делимся рецептом самой бюджетной домашней закуски
Самая простая, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить ее можно с вкусной начинкой из сыра, рыбы, филе, грибов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц с вкусной и простой начинкой.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- крем-сыр
- зелень, лук зеленый
- шпроты
- специи
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, разрежьте.
2. Смешайте желтки, крем-сыр, шпроты, специи, зелень.
3. Нафаршируйте яйца и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: