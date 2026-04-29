Самая простая, бюджетная и вкусная домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить ее можно с вкусной начинкой из сыра, рыбы, филе, грибов.

Ингредиенты:

яйца вареные

крем-сыр

зелень, лук зеленый

шпроты

специи

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте.

2. Смешайте желтки, крем-сыр, шпроты, специи, зелень.

3. Нафаршируйте яйца и подавайте!

