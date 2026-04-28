Фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски на любой случай
Фаршированные яйца – одна из самых простых, вкусных, домашних закусок. Готовить ее можно с разными начинками: сыр, зелень, лук, грибы, крабовые палочки, шпроты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с крем-сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 6 яиц (желательно брать большой размер)
- 1 свежая свекла, 2 ч.л. лимонного сока
- 50 г крем-сыра
- 1 ч.л. французской горчицы
- веточка укропа, соль, перец
- икра для украшения
Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим.
2. Начинка: разрежьте яйца, достаньте желтки, перебейте с крем-сыром, горчицей, специями и укропом. Взбиваем в чаше блендера или просто смешиваем вилкой.
3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.
