Фаршированные яйца – одна из самых простых, вкусных, домашних закусок. Готовить ее можно с разными начинками: сыр, зелень, лук, грибы, крабовые палочки, шпроты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с крем-сыром и зеленью.

Ингредиенты:

6 яиц (желательно брать большой размер)

1 свежая свекла, 2 ч.л. лимонного сока

50 г крем-сыра

1 ч.л. французской горчицы

веточка укропа, соль, перец

икра для украшения

Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим.

2. Начинка: разрежьте яйца, достаньте желтки, перебейте с крем-сыром, горчицей, специями и укропом. Взбиваем в чаше блендера или просто смешиваем вилкой.

3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.

