Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт закуски на миллион
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Фаршированные яйца – вкусная, бюджетная и очень простая в приготовлении закуска. Готовить их можно с разными начинками, например, грибами жареными, луком, паштетом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких в приготовлении фаршированных яиц.
Ингредиенты:
- яйца
- паштет
- специи
- лук зеленый
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, разрежьте пополам.
2. Желток смешайте с паштетом, добавьте специи, нафаршируйте яйца, сверху украсьте зеленым луком!
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