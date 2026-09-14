Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт закуски на миллион

Фаршированные яйца – вкусная, бюджетная и очень простая в приготовлении закуска. Готовить их можно с разными начинками, например, грибами жареными, луком, паштетом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких в приготовлении фаршированных яиц.

Ингредиенты:

яйца

паштет

специи

лук зеленый

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте пополам.

2. Желток смешайте с паштетом, добавьте специи, нафаршируйте яйца, сверху украсьте зеленым луком!

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