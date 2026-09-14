Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт закуски на миллион

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Рецепт фаршированных яиц
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Фаршированные яйца – вкусная, бюджетная и очень простая в приготовлении закуска. Готовить их можно с разными начинками, например, грибами жареными, луком, паштетом.

Как приготовить вкусные фаршированные яйца

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких в приготовлении фаршированных яиц.

Ингредиенты:

  • яйца
  • паштет
  • специи
  • лук зеленый

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте пополам.

Яйца для закуски

2. Желток смешайте с паштетом, добавьте специи, нафаршируйте яйца, сверху украсьте зеленым луком!

Готовая закуска

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