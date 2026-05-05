Фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски на любой случай

Ирина Мельниченко
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая, вкусная и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – сыр, грибы, жареный лук.

Редакция FoodOboz делится легким рецептом очень вкусных фаршированных яиц с паштетом и зеленым луком.

Ингредиенты:

  • яйца
  • печеночный паштет
  • крем-сыр
  • специи
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разрежьте.

2. Смешайте желток, паштет, крем-сыр и специи, перемешайте.

3. Нафаршируйте яйца и присыпьте зеленым луком.

