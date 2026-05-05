Все рецепты
Фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски на любой случай
Самая простая, вкусная и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – сыр, грибы, жареный лук.
Редакция FoodOboz делится легким рецептом очень вкусных фаршированных яиц с паштетом и зеленым луком.
Ингредиенты:
- яйца
- печеночный паштет
- крем-сыр
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, разрежьте.
2. Смешайте желток, паштет, крем-сыр и специи, перемешайте.
3. Нафаршируйте яйца и присыпьте зеленым луком.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусные фаршированные яйца с оригинальной начинкой.