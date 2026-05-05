Самая простая, вкусная и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками – сыр, грибы, жареный лук.

Редакция FoodOboz делится легким рецептом очень вкусных фаршированных яиц с паштетом и зеленым луком.

Ингредиенты:

яйца

печеночный паштет

крем-сыр

специи

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разрежьте.

2. Смешайте желток, паштет, крем-сыр и специи, перемешайте.

3. Нафаршируйте яйца и присыпьте зеленым луком.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусные фаршированные яйца с оригинальной начинкой.