Фаршированные яйца — классическая закуска, которая готовится за 20 минут. Чтобы яйца легко чистились, отваривайте их в кипящей воде 10-11 минут и сразу остужайте в ледяной воде.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных фаршированных яиц с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

Куриные яйца 6 шт.

Майонез 2 ст. л.

Горчица (дижонская или обычная) 1 ч. л.

Лимонный сок или яблочный уксус 0.5 ч. л.

Соль и черный молотый перец по вкусу

Паприка (обычная или копченая)для украшения

Зелень (укроп, петрушка или зеленый лук) для подачи

Способ приготовления:

1. Сварите яйца вкрутую. Сразу переложите их в ледяную воду на 10 минут, после аккуратно очистите яйца от скорлупы.

2. Разрежьте каждое яйцо вдоль на две равные половинки. Осторожно извлеките желтки чайной ложкой и переложите их в отдельную миску.

3. Сделайте начинку: разомните желтки вилкой до состояния мелкой крошки. Добавьте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородной, кремообразной массы.

4. Нафаршируйте белки, сверху украсьте зеленью.

