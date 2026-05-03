Вкусные фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт бюджетной закуски за 5 минут
Фаршированные яйца — классическая закуска, которая готовится за 20 минут. Чтобы яйца легко чистились, отваривайте их в кипящей воде 10-11 минут и сразу остужайте в ледяной воде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных фаршированных яиц с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
- Куриные яйца 6 шт.
- Майонез 2 ст. л.
- Горчица (дижонская или обычная) 1 ч. л.
- Лимонный сок или яблочный уксус 0.5 ч. л.
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Паприка (обычная или копченая)для украшения
- Зелень (укроп, петрушка или зеленый лук) для подачи
Способ приготовления:
1. Сварите яйца вкрутую. Сразу переложите их в ледяную воду на 10 минут, после аккуратно очистите яйца от скорлупы.
2. Разрежьте каждое яйцо вдоль на две равные половинки. Осторожно извлеките желтки чайной ложкой и переложите их в отдельную миску.
3. Сделайте начинку: разомните желтки вилкой до состояния мелкой крошки. Добавьте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородной, кремообразной массы.
4. Нафаршируйте белки, сверху украсьте зеленью.
