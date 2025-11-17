Фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт закуски для новогоднего стола за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
531
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – очень вкусная и бюджетная закуска, которая готовится элементарно. Для начинки подойдут любые продукты, особенно вкусно будет с крабовыми палочками, сыром, авокадо.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из крабовых палочек. 

Ингредиенты: 

  • Яйца 5 шт.
  • Крабовые палочки 50 г (2 шт.)
  • Сыр твердый 30 г
  • Майонез 2 ст. ложки
  • Укроп свежий 4 веточки
  • Чеснок 1 зуб. 
  • Паприка молотая 0,25 ч. л. 
  • Соль щепотка (по вкусу)
  • Перец черный молотый щепотка (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте пополам, желток нужен для начинки.

2. Смешайте все ингредиенты для начинки. Из можно натереть или перебить блендером. 

3. Начините яйца, сверху присыпьте паприкой.

