Фаршированные яйца – очень вкусная и бюджетная закуска, которая готовится элементарно. Для начинки подойдут любые продукты, особенно вкусно будет с крабовыми палочками, сыром, авокадо.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из крабовых палочек.

Ингредиенты:

Яйца 5 шт.

Крабовые палочки 50 г (2 шт.)

Сыр твердый 30 г

Майонез 2 ст. ложки

Укроп свежий 4 веточки

Чеснок 1 зуб.

Паприка молотая 0,25 ч. л.

Соль щепотка (по вкусу)

Перец черный молотый щепотка (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте пополам, желток нужен для начинки.

2. Смешайте все ингредиенты для начинки. Из можно натереть или перебить блендером.

3. Начините яйца, сверху присыпьте паприкой.

