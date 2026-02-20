Фаршированные яйца с вкусной начинкой: самый быстрый рецепт бюджетной закуски

Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – самая простая в приготовлении закуска. Для начинки можно использовать паштеты, жареный лук, сыр любой, а также грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты: 

  • яйца вареные – 5 шт.
  • масло гхи 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • майонез – 1 ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук до мягкости и прозрачности. Даем немного остыть. Яйца разрезаем пополам. В чашу блендера выкладываем жареный лук, желтки, соль, перец и взбиваем до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.

2. Фаршируем полученной начинкой половинки яиц.

