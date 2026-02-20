Все рецепты
Фаршированные яйца с вкусной начинкой: самый быстрый рецепт бюджетной закуски
Фаршированные яйца – самая простая в приготовлении закуска. Для начинки можно использовать паштеты, жареный лук, сыр любой, а также грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт.
- масло гхи 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- майонез – 1 ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук до мягкости и прозрачности. Даем немного остыть. Яйца разрезаем пополам. В чашу блендера выкладываем жареный лук, желтки, соль, перец и взбиваем до однородности. Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза.
2. Фаршируем полученной начинкой половинки яиц.
