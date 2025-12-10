Все рецепты
Фаршированные яйца со шпротами для новогоднего стола: самый простой рецепт бюджетной закуски
Фаршированные яйца – очень легкая и вкусная закуска, которую можно готовить с разными начинками и главное – всего за 5-7 минут вы получите блюдо, которое нравится всем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, со шпротами и зеленью.
Ингредиенты:
- яйца 5 шт.
- шпроты
- майонез
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, разрежьте пополам, достаньте желток, он нужен для начинки.
2. Смешайте желток, шпроты измельченные, зелень, специи и майонез.
3. Нафаршируйте яйца начинкой, сверху украсьте еще шпротами, но это не обязательно.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно варить яйца.