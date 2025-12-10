Фаршированные яйца – очень легкая и вкусная закуска, которую можно готовить с разными начинками и главное – всего за 5-7 минут вы получите блюдо, которое нравится всем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, со шпротами и зеленью.

Ингредиенты:

яйца 5 шт.

шпроты

майонез

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разрежьте пополам, достаньте желток, он нужен для начинки.

2. Смешайте желток, шпроты измельченные, зелень, специи и майонез.

3. Нафаршируйте яйца начинкой, сверху украсьте еще шпротами, но это не обязательно.

