Фаршированные яйца со шпротами для новогоднего стола: самый простой рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
153
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – очень легкая и вкусная закуска, которую можно готовить с разными начинками и главное – всего за 5-7 минут вы получите блюдо, которое нравится всем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, со шпротами и зеленью.

Ингредиенты:

  • яйца 5 шт.
  • шпроты
  • майонез
  • зелень
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разрежьте пополам, достаньте желток, он нужен для начинки.

2. Смешайте желток, шпроты измельченные, зелень, специи и майонез.

3. Нафаршируйте яйца начинкой, сверху украсьте еще шпротами, но это не обязательно.

