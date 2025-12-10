Чтобы правильно варить яйца, начните с холодной воды или добавьте яйца комнатной температуры в кипяток, варите в зависимости от желаемой консистенции. И очень важно – правильно не только варить яйца, но и охлаждать.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как сварить яйца так, чтобы они были вкусными и полезными.

Способ 1

Положите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой, чтобы она покрывала их на 3 см, доведите до кипения, добавьте 1 ч. ложку соли и варите.

Варка (время от закипания):

Не круто: 4-5 минут (жидкий желток)

В мешочек: 6-8 минут (кремовый желток)

Вкрутую: 9-10 минут (полностью твердый желток)

Охлаждение: сразу переложите в холодную воду.

Способ 2

Воду доведите до кипения и посолите. В воду аккуратно опустите яйца комнатной температуры (это уменьшит вероятность трещин) и варите.

Всмятку: 1 минута (затем снять с огня и дать настояться 4-5 мин под крышкой).

В мешочек: 2 минуты (затем дать настояться 7 минут под крышкой).

Круто: 4 минуты на умеренном огне (или 7-8 мину для сливочного, 9-10 минут для твердого).

Охлаждение: сразу же окуните в холодную воду (желательно со льдом).

