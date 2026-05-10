Форшмак – самая вкусная, полезная и очень быстрая закуска из сельди. Для яркого вкуса кулинары советуют добавить зеленое яблоко, сок лимона.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного форшмака, со сливочным маслом и вареными яйцами.

Ингредиенты:

сельдь

масло сливочное

яблоко кислое

вареные яйца

сок лимона

лук

Способ приготовления:

1. Сельдь очень мелко порубите вместе с луком.

2. Яйца натрите, масло, яблоко, сок лимона, перемешайте.

