Все рецепты
Форшмак по-одесски: делимся рецептом очень вкусной и полезной закуски
Форшмак – самая вкусная, полезная и очень быстрая закуска из сельди. Для яркого вкуса кулинары советуют добавить зеленое яблоко, сок лимона.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного форшмака, со сливочным маслом и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- сельдь
- масло сливочное
- яблоко кислое
- вареные яйца
- сок лимона
- лук
Способ приготовления:
1. Сельдь очень мелко порубите вместе с луком.
2. Яйца натрите, масло, яблоко, сок лимона, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: