Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Гавайский шашлык из филе и с ананасом: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
255
Шашлык можно готовить из любого мяса, и даже просто из скумбрии. Но вкуснее всего будет – из куриного филе и свинины. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из куриного филе, в сметанном маринаде.  

Ингредиенты:

  • куриное филе 700 г
  • соевый соус 100 мл
  • сметана (любая жирность) 80-90 мл
  • копченая паприка 2 ч.л.
  • перец черный 1/2 ч.л.
  • соль по вкусу
  • ананасы 1 банка (8 колечек, или купить уже кусочками)
  • шпажки 5-6 шт.

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарезать крупными кусочками, переложить в глубокую миску и добавить соевый соус, сметану, копченую паприку, черный молотый перец и по вкусу соль. Накрыть пищевой пленкой и отставить мариноваться (лучше на ночь оставить в холодильнике).

2. Ананасы нарезать кусочками, можете купить уже порезанные, но там кусочки разного размера, чтобы были все в один размер, лучше брать кольцами.

3. Шпажки замочить в воде на 15 минут, чтобы при запекании они не горели и лучше нанизывалось мясо на куски.

4. Куриное филе и ананасы нанизывать поочередно на шпажки. Переложить шашлыки в форму устланную пергаментом и выпекать в разогретой духовке до 180 С 45 минут. После 45 минут достать шашлыки, полить соком ананасным из банки и отправить обратно в духовку на 7 минут при 220С. 

Готовый шашлык оставить еще в форме на минут 15, чтобы немного еще шашлыки набрались влаги, чтобы не были сухие!

