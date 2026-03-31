Шашлык можно готовить из любого мяса, и даже просто из скумбрии. Но вкуснее всего будет – из куриного филе и свинины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из куриного филе, в сметанном маринаде.

Ингредиенты:

куриное филе 700 г

соевый соус 100 мл

сметана (любая жирность) 80-90 мл

копченая паприка 2 ч.л.

перец черный 1/2 ч.л.

соль по вкусу

ананасы 1 банка (8 колечек, или купить уже кусочками)

шпажки 5-6 шт.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать крупными кусочками, переложить в глубокую миску и добавить соевый соус, сметану, копченую паприку, черный молотый перец и по вкусу соль. Накрыть пищевой пленкой и отставить мариноваться (лучше на ночь оставить в холодильнике).

2. Ананасы нарезать кусочками, можете купить уже порезанные, но там кусочки разного размера, чтобы были все в один размер, лучше брать кольцами.

3. Шпажки замочить в воде на 15 минут, чтобы при запекании они не горели и лучше нанизывалось мясо на куски.

4. Куриное филе и ананасы нанизывать поочередно на шпажки. Переложить шашлыки в форму устланную пергаментом и выпекать в разогретой духовке до 180 С 45 минут. После 45 минут достать шашлыки, полить соком ананасным из банки и отправить обратно в духовку на 7 минут при 220С.

Готовый шашлык оставить еще в форме на минут 15, чтобы немного еще шашлыки набрались влаги, чтобы не были сухие!

