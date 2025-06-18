В летнюю жару даже привычные продукты могут испортиться значительно быстрее. Особенно это касается круп, которые есть почти в каждом доме. Если неправильно их хранить, появляется запах затхлости, могут завестись вредители или меняется вкус. И часто причина не в самой крупе, а в месте, где она стоит.

Редакция FoodOboz расскажет о правилах хранения риса и гречки в летний период. Первое, о чем нужно помнить – избегайте жары, влаги, света и резких запахов.

Летом рис и гречка чаще всего портятся не из-за срока годности, а из-за того, как и где именно они хранятся. Например, шкаф над плитой – одно из худших мест. Пар, высокая температура и капли жира делают даже герметичные банки бесполезными. При таких условиях крупа быстро теряет качество и вкус.

Еще одна распространенная ошибка – хранить рис или гречку рядом с духовкой. Постоянный нагрев и колебания температуры вызывают образование конденсата в емкостях. А влага – главная причина появления плесени, горьковатого привкуса и порчи продукта.

Под мойкой – тоже не лучшее место. Влажность в таких зонах всегда повышенная, и даже в плотно закрытой таре крупы постепенно впитывают влагу из воздуха. Подобная ситуация происходит, если хранить крупы в пакетах из-под производителя. Такая упаковка легко пропускает воздух, запахи и даже вредителей.

Не стоит держать крупы и возле окна. Прямые лучи солнца нагревают даже закрытые шкафчики, поэтому температура внутри растет. В результате – порча продуктов и появление постороннего запаха. А вот хранение в открытых стеклянных банках на полках, хоть и выглядит красиво, но также не вариант. Стекло не защищает от света и температурных колебаний, поэтому крупа теряет свежесть.

Отдельная тема холодильник. Многие люди хранят крупы там, но на самом деле это создает конденсат. После каждого открывания дверцы внутри образуется влага, которую крупы впитывают очень быстро.

Еще один нюанс – запахи. Если рядом стоит кофемолка, специи или ароматные продукты, крупы быстро набирают чужие запахи. Рис может пахнуть корицей, а гречка даже кофе. Так же нельзя держать их рядом с бытовой химией. Даже плотно закрытая тара не спасет, если рядом хранятся моющие средства – продукты могут впитать химические испарения.

Чтобы не испортить рис и гречку летом, соблюдайте простые правила

Лучше всего хранить крупы в сухом, темном и прохладном месте, подальше от духовки, окон и мойки.

Используйте плотно закрытые контейнеры из стекла, пищевого пластика или металла.

Если насыпаете крупу в собственную тару – подпишите ее, чтобы отслеживать сроки.

Обязательно проверяйте новые покупки на наличие следов моли – одна зараженная пачка может испортить весь запас.

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