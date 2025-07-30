Яйца – один из самых популярных продуктов на кухне, который используют ежедневно. Однако даже такой простой ингредиент требует правильных условий хранения, чтобы не потерять свои свойства. Многие люди ставят их не в соответствующем месте, не задумываясь, что это может быть одной из главных ошибок, из-за которых продукт начинает быстро портиться.

Редакция FoodOboz расскажет простые правила, которые помогут избежать этих проблем и сохранить яйца свежими на долгое время.

Нельзя хранить яйца на дверце холодильника

Чаще всего именно дверца холодильника кажется удобным местом для яиц, ведь там предусмотрены специальные лотки. Однако это наименее подходящее место.

Перепады температуры

Дверца открывается десятки раз в день, и температура в этой зоне постоянно меняется. Такие колебания вредят защитной оболочке скорлупы и делают продукт уязвимым к порче.

Высокая влажность.

Из-за перепадов температуры на яйцах образуется конденсат, что способствует быстрой порче.

Механические повреждения

Постоянное открывание и закрывание холодильника увеличивает риск ударов и образования микротрещин на скорлупе. Даже небольшие повреждения уменьшают срок годности.

Чтобы яйца оставались свежими дольше, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

1. Держите их на средней полке холодильника, ближе к задней стенке, где температура стабильна.

2. Оставляйте яйца в картонной упаковке, в которой они продаются – она защищает от запахов и перепадов температуры.

3. Не мойте яйца перед хранением, чтобы не снимать естественный защитный слой со скорлупы.

4. Ставьте яйца острым концом вниз – так желток останется в центре, и продукт дольше сохранит свежесть.

Правильное хранение позволит избежать быстрой порчи и обеспечит безопасность ваших блюд.

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