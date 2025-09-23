Помидоры – идеальные овощи для консервации. Из них можно готовить лечо, аджику, кетчуп, томатную пасту. А также просто вкусно законсервировать с овощами, например, свеклой, кабачками. Еще их можно очень вкусно вялить, квасить и даже заморозить можно.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных "голых" помидоров со специями.

Ингредиенты:

помидор сливка 600 г

укроп, петрушка

вода 250 мл

уксус 25 мл

соль 1 чл. с горкой

сахар 4 ч.л.

чеснок 4 зуб.

чили по вкусу

лавровый лист 3 шт.

Способ приготовления:

1. На помидорах сделайте надрезы, обдайте кипятком, снимите кожицу.

2. Порежьте зелень мелко, натрите чеснок, добавьте чили, воду, соль, сахар и перемешайте.

3. Смешайте помидоры и эту смесь, накройте и оставьте мариноваться на сутки в теплом месте.

