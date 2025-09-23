"Голые" маринованные помидоры, которые можно есть через пару часов: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
75
Рецепт помидоров

Помидоры – идеальные овощи для консервации. Из них можно готовить лечо, аджику, кетчуп, томатную пасту. А также просто вкусно законсервировать с овощами, например, свеклой, кабачками. Еще их можно очень вкусно вялить, квасить и даже заморозить можно. 

''Голые'' маринованные помидоры, которые можно есть через пару часов: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных "голых" помидоров со специями.

Ингредиенты: 

  • помидор сливка 600 г
  • укроп, петрушка
  • вода 250 мл
  • уксус 25 мл
  • соль 1 чл. с горкой
  • сахар 4 ч.л.
  • чеснок 4 зуб.
  • чили по вкусу
  • лавровый лист 3 шт.

Способ приготовления:

1. На помидорах сделайте надрезы, обдайте кипятком, снимите кожицу.

''Голые'' маринованные помидоры, которые можно есть через пару часов: делимся рецептом

2. Порежьте зелень мелко, натрите чеснок, добавьте чили, воду, соль, сахар и перемешайте.

''Голые'' маринованные помидоры, которые можно есть через пару часов: делимся рецептом

3. Смешайте помидоры и эту смесь, накройте и оставьте мариноваться на сутки в теплом месте.

''Голые'' маринованные помидоры, которые можно есть через пару часов: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить самую простую аджику из 2 кг помидоров и 2 кг перца.

Украинарецептпродуктыовощи

