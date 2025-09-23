Видео дня
"Голые" маринованные помидоры, которые можно есть через пару часов: делимся рецептом
Помидоры – идеальные овощи для консервации. Из них можно готовить лечо, аджику, кетчуп, томатную пасту. А также просто вкусно законсервировать с овощами, например, свеклой, кабачками. Еще их можно очень вкусно вялить, квасить и даже заморозить можно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных "голых" помидоров со специями.
Ингредиенты:
- помидор сливка 600 г
- укроп, петрушка
- вода 250 мл
- уксус 25 мл
- соль 1 чл. с горкой
- сахар 4 ч.л.
- чеснок 4 зуб.
- чили по вкусу
- лавровый лист 3 шт.
Способ приготовления:
1. На помидорах сделайте надрезы, обдайте кипятком, снимите кожицу.
2. Порежьте зелень мелко, натрите чеснок, добавьте чили, воду, соль, сахар и перемешайте.
3. Смешайте помидоры и эту смесь, накройте и оставьте мариноваться на сутки в теплом месте.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить самую простую аджику из 2 кг помидоров и 2 кг перца.