Самый простой и вкусный домашний соус – аджика. Основа блюда – томаты, перцы, а также это могут быть сливы. Для яркого вкуса можно добавлять перец чили, чеснок, хрен, зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аджики с томатов, чесноком и с острым перцем.

Ингредиенты:

томаты 2 кг

сладкий красный перец 1,8-2 кг

чеснок 200 г

острый перец 3-4 шт (1-2 и без зерен)

уксус 9% 70 мл

сахар 100г

соль 20 г (2-3 ч.л.)

петрушка, укроп по пучку

Способ приготовления:

1. Овощи перекрутите через мясорубку, добавьте нашинкованную зелень, соль, сахар. Дайте постоять час.

2. Варите на небольшом огне 30 минут после закипания, в конце влейте уксус, разлейте по стерильным банкам, закатайте, поставьте вниз крышкой, укутайте до полного остывания.

Можно не варить, сырую хранить в холодильнике!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: