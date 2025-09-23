Видео дня
Самая простая аджика из 2 кг помидоров и 2 кг перца: рецепт закуски на зиму
Самый простой и вкусный домашний соус – аджика. Основа блюда – томаты, перцы, а также это могут быть сливы. Для яркого вкуса можно добавлять перец чили, чеснок, хрен, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аджики с томатов, чесноком и с острым перцем.
Ингредиенты:
- томаты 2 кг
- сладкий красный перец 1,8-2 кг
- чеснок 200 г
- острый перец 3-4 шт (1-2 и без зерен)
- уксус 9% 70 мл
- сахар 100г
- соль 20 г (2-3 ч.л.)
- петрушка, укроп по пучку
Способ приготовления:
1. Овощи перекрутите через мясорубку, добавьте нашинкованную зелень, соль, сахар. Дайте постоять час.
2. Варите на небольшом огне 30 минут после закипания, в конце влейте уксус, разлейте по стерильным банкам, закатайте, поставьте вниз крышкой, укутайте до полного остывания.
Можно не варить, сырую хранить в холодильнике!
