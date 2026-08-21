Самое простое и вкусное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, помидорами и кетчупом.

Ингредиенты:

Колбаса 100 г

Сыр твердый 100 г

Лук 0,5 шт

Помидор 100 г

Кетчуп 1-2 ст.л.

Майонез 1-2 ст.л.

Батон 6-8 кусков

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу, сыр, помидоры мелким кубиком, добавьте кетчуп, майонез, лук, перемешайте.

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.

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