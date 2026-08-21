Горячие бутерброды для перекуса: делимся легким рецептом сытного блюда
1 минута
1,4 т.
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Самое простое и вкусное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, помидорами и кетчупом.
Ингредиенты:
- Колбаса 100 г
- Сыр твердый 100 г
- Лук 0,5 шт
- Помидор 100 г
- Кетчуп 1-2 ст.л.
- Майонез 1-2 ст.л.
- Батон 6-8 кусков
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу, сыр, помидоры мелким кубиком, добавьте кетчуп, майонез, лук, перемешайте.
2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.
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