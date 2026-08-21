Горячие бутерброды для перекуса: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт быстрых горячих бутербродов
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Самое простое и вкусное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. 

Вкусные горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, помидорами и кетчупом.

Ингредиенты: 

  • Колбаса 100 г
  • Сыр твердый 100 г
  • Лук 0,5 шт
  • Помидор 100 г
  • Кетчуп 1-2 ст.л.
  • Майонез 1-2 ст.л.
  • Батон 6-8 кусков 

Способ приготовления: 

1. Натрите колбасу, сыр, помидоры мелким кубиком, добавьте кетчуп, майонез, лук, перемешайте.

Начинка для бутербродов

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты