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Горячие бутерброды для перекуса: из чего приготовить сытное блюдо за 15 минут
Самое простое блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая мясом, колбасой, яйцами, ветчиной, овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- 6 ломтиков тостового хлеба
- 150 г колбасы
- 150 г сыра
- 1 большой помидор
- 20-30 г зеленого лука
- соль и черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр и колбасу натрите на большой терке. Помидоры нарежьте мелким кубиком, лук тоже мелко нарезаем. Солим, перчим и перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем ломтики хлеба на пергамент, сверху начинка около 2 ст.л на каждый ломтик. И в духовку на 10 минут при 200 градусах.
Подаем бутерброды горячими!
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