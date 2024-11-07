Горячие бутерброды для перекуса: из чего приготовить сытное блюдо за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Горячие бутерброды для перекуса: из чего приготовить сытное блюдо за 15 минут

Самое простое блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая мясом, колбасой, яйцами, ветчиной, овощами, зеленью.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • 6 ломтиков тостового хлеба
  • 150 г колбасы
  • 150 г сыра
  • 1 большой помидор
  • 20-30 г зеленого лука
  • соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр и колбасу натрите на большой терке. Помидоры нарежьте мелким кубиком, лук тоже мелко нарезаем. Солим, перчим и перемешиваем до однородности.

Начинка для бутербродов

2. Выкладываем ломтики хлеба на пергамент, сверху начинка около 2 ст.л на каждый ломтик. И в духовку на 10 минут при 200 градусах.

Сколько готовить бутерброды

Подаем бутерброды горячими!

Готовые горячие бутерброды

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