Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно с разными начинками: сыром, яйцами, тунцем, крабовыми палочками, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов для перекуса.

Ингредиенты на 12 штук:

шампиньоны 500 г

лук 2 шт.

тостовый хлеб квадратный 12 шт.

укроп небольшой пучок

твердый сыр (лучше моцарелла) 180-200 г

крем-сыр 130-175 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны промыть, очистить и нарезать мелкими кубиками. Лук нарезать тоже мелкими кубиками. На раскаленную сковороду налить масло, выложить лук и шампиньоны и обжаривать, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Переложить в любую емкость для охлаждения до комнатной температуры.

2. Сыр натереть на мелкой терке, добавить мелко нарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, посолить и перемешать.

3. Выложить хлеб на пергамент, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 С 10-13 минут.

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