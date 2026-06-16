Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 10 минут
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Горячие бутерброды – самое простое и вкусное блюдо для сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно с разными начинками: сыром, яйцами, тунцем, крабовыми палочками, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов для перекуса.
Ингредиенты на 12 штук:
- шампиньоны 500 г
- лук 2 шт.
- тостовый хлеб квадратный 12 шт.
- укроп небольшой пучок
- твердый сыр (лучше моцарелла) 180-200 г
- крем-сыр 130-175 г
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны промыть, очистить и нарезать мелкими кубиками. Лук нарезать тоже мелкими кубиками. На раскаленную сковороду налить масло, выложить лук и шампиньоны и обжаривать, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Переложить в любую емкость для охлаждения до комнатной температуры.
2. Сыр натереть на мелкой терке, добавить мелко нарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, посолить и перемешать.
3. Выложить хлеб на пергамент, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 С 10-13 минут.
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