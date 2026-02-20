Горячие бутерброды – лучшее быстрое блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно с сыром, колбасой, сосисками, а также помидорами, зеленью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных сытных, горячих бутербродов с ветчиной и сыром.

Ингредиенты:

Батон

Ветчина або колбаса

Помидор

Тертый сыр (лучше гауда или моцарелла)

Способ приготовления:

1. На батон выложите ветчину, сверху сыр, помидор и снова сыр.

2. Запекайте 7-10 минут при 200°C.

