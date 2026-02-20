Все рецепты
Горячие бутерброды для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут
Горячие бутерброды – лучшее быстрое блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно с сыром, колбасой, сосисками, а также помидорами, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных сытных, горячих бутербродов с ветчиной и сыром.
Ингредиенты:
- Батон
- Ветчина або колбаса
- Помидор
- Тертый сыр (лучше гауда или моцарелла)
Способ приготовления:
1. На батон выложите ветчину, сверху сыр, помидор и снова сыр.
2. Запекайте 7-10 минут при 200°C.
