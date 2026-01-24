Горячие бутерброды "Минутка" для сытного завтрака и перекуса: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
201
Горячие бутерброды 'Минутка' для сытного завтрака и перекуса: делимся легким рецептом

Горячие бутерброды – лучшее сытное и быстрое блюдо для завтрака и просто перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите. Что важно, что готовить их можно как на сковороде, так и в духовке.

Горячие бутерброды "Минутка" для сытного завтрака и перекуса: делимся легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов "Минутка".

Ингредиенты:

  • хлеб
  • сыр
  • колбаса
  • майонез
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.

Горячие бутерброды "Минутка" для сытного завтрака и перекуса: делимся легким рецептом

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке при 200С всего 5 минут.

Горячие бутерброды "Минутка" для сытного завтрака и перекуса: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты