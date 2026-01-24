Горячие бутерброды – лучшее сытное и быстрое блюдо для завтрака и просто перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите. Что важно, что готовить их можно как на сковороде, так и в духовке.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов "Минутка".

Ингредиенты:

хлеб

сыр

колбаса

майонез

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке при 200С всего 5 минут.

