Самое простое и вкусное блюдо для сытного завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно из любых практически продуктов, а именно – колбасы, сыра, мяса, рыбы, консерв, мясного фарша.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

сыр твердый

колбаса молочная

помидоры

перец

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу. Туда добавьте помидор порезанный кубиком и перец.

2. Готовую массу переложите на хлеб и запекайте до 5 минут при 180С.

