Горячие бутерброды "Минутка": рецепт сытного и вкусного блюда из бюджетных продуктов
Самое простое и вкусное блюдо для сытного завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно из любых практически продуктов, а именно – колбасы, сыра, мяса, рыбы, консерв, мясного фарша.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- сыр твердый
- колбаса молочная
- помидоры
- перец
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу. Туда добавьте помидор порезанный кубиком и перец.
2. Готовую массу переложите на хлеб и запекайте до 5 минут при 180С.
