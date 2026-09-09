Горячие бутерброды по-новому на завтрак: добавьте оригинальную начинку

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для очень простого, но при этом вкусного и сытного блюда для завтрака. Готовить их можно с любыми начинками, которые вы любите, но вкуснее всего будет – с сыром, колбасой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

хлеб любой

сыр

кетчуп

колбаса

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу на терку, добавьте кетчуп, соль, зелень.

2. Смажьте хлеб начинкой и запекайте в духовке 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: