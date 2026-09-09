Горячие бутерброды по-новому на завтрак: добавьте оригинальную начинку
1 минута
2,0 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для очень простого, но при этом вкусного и сытного блюда для завтрака. Готовить их можно с любыми начинками, которые вы любите, но вкуснее всего будет – с сыром, колбасой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- хлеб любой
- сыр
- кетчуп
- колбаса
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, колбасу на терку, добавьте кетчуп, соль, зелень.
2. Смажьте хлеб начинкой и запекайте в духовке 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: