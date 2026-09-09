Горячие бутерброды по-новому на завтрак: добавьте оригинальную начинку

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Рецепт быстрых горячих бутербродов
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Горячие бутерброды – лучшее блюдо для очень простого, но при этом вкусного и сытного блюда для завтрака. Готовить их можно с любыми начинками, которые вы любите, но вкуснее всего будет – с сыром, колбасой.

Как приготовить вкусные бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

  • хлеб любой
  • сыр
  • кетчуп
  • колбаса
  • специи
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу на терку, добавьте кетчуп, соль, зелень. 

Ингредиенты для блюда

2. Смажьте хлеб начинкой и запекайте в духовке 10 минут.

Готовые бутерброды

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