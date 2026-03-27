Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите. Это может быть сыр, колбаса, мясной фарш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- колбаса молочная
- сыр
- кетчуп
- майонез
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, специи и зелень.
2. Выложите эту массу на хлеб, готовьте в духовке 5-7 минут.
