Горячие бутерброды – одно их самых вкусных, легких блюд для завтрака и перекуса. Готовить начинку можно из сыра, колбасы, мясного фарша.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

хлеб тостовый

сыр

кетчуп

майонез

колбаса

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.

2. Смажьте хлеб этой массой и запекайте в духовке 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: