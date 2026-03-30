Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Горячие бутерброды – одно их самых вкусных, легких блюд для завтрака и перекуса. Готовить начинку можно из сыра, колбасы, мясного фарша.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый
  • сыр
  • кетчуп
  • майонез
  • колбаса

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.

2. Смажьте хлеб этой массой и запекайте в духовке 5 минут.

