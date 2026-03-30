Горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса
Горячие бутерброды – одно их самых вкусных, легких блюд для завтрака и перекуса. Готовить начинку можно из сыра, колбасы, мясного фарша.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый
- сыр
- кетчуп
- майонез
- колбаса
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.
2. Смажьте хлеб этой массой и запекайте в духовке 5 минут.
