Горячие бутерброды по-новому: рецепт вкусного и сытного блюда за 5 минут
1 минута
4,0 т.
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Самое простое и вкусное блюдо для быстрого завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно с сыром, мясным фаршем, колбасой, а также грибами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- батон
- сыр твердый
- колбаса
- кетчуп
- майонез
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, колбасу, добавьте кетчуп, майонез, зелень, специи и перемешайте. Выложите начинку на хлеб, готовьте в духовке 5 минут.
Подавайте горячими!
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