Горячие бутерброды по-новому: рецепт вкусного и сытного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
4,0 т.
Рецепт сытных горячих бутербродов
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Самое простое и вкусное блюдо для быстрого завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно с сыром, мясным фаршем, колбасой, а также грибами.

Сытные горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • батон
  • сыр твердый
  • колбаса
  • кетчуп
  • майонез
  • специи
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, добавьте кетчуп, майонез, зелень, специи и перемешайте. Выложите начинку на хлеб, готовьте в духовке 5 минут.

Сколько готовить бутерброды

Подавайте горячими! 

Вкусные горячие бутерброды

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