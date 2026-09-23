Горячие бутерброды по-новому: рецепт вкусного и сытного блюда за 5 минут

Самое простое и вкусное блюдо для быстрого завтрака – горячие бутерброды. Готовить их можно с сыром, мясным фаршем, колбасой, а также грибами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

батон

сыр твердый

колбаса

кетчуп

майонез

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, добавьте кетчуп, майонез, зелень, специи и перемешайте. Выложите начинку на хлеб, готовьте в духовке 5 минут.

Подавайте горячими!

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