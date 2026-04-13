Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса и быстрого блюда для завтрака. Готовить их можно из любыми начинками, но проще всего – с сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с моцареллой и зеленью.

Ингредиенты:

мини-багет – 3 шт.

помидоры – 2 шт.

сыр "моцарелла" – 250 г

специи: соль, перец – по вкусу

оливковое масло

Для соуса "песто":

базилик – 40 г

кедровые орешки – 2 ст.л.

оливковое масло – 60 мл

тертый пармезан – 2 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

сок лимона – 1 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.

2. Мини-багеты разрезать поперек. Смазать каждую половину соусом. Сверху выложить чередуя кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190С.

Украсить листочками базилика!

