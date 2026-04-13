Горячие бутерброды по-новому с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
255
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса и быстрого блюда для завтрака. Готовить их можно из любыми начинками, но проще всего – с сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с моцареллой и зеленью.

Ингредиенты:

  • мини-багет – 3 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр "моцарелла" – 250 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • оливковое масло

Для соуса "песто":

  • базилик – 40 г
  • кедровые орешки – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 60 мл
  • тертый пармезан – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.

2. Мини-багеты разрезать поперек. Смазать каждую половину соусом. Сверху выложить чередуя кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190С.

Украсить листочками базилика!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты