Горячие бутерброды с фаршем: сытное блюдо для перекуса за 10 минут
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Горячие бутерброды можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Это может быть любой хлеб, лаваш, багет. А для начинки подойдет сыр, мясной фарш, овощи.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и оригинальных горячих бутербродов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- багет
- мясной фарш
- специи
- масло
Соус:
- натуральный йогурт, тахини, лимон и чеснок
Способ приготовления:
1. Порежьте багет, выберите мякоть, наполнить его мясным фаршем и обжарьте.
Подавайте блюдо горячим и с соусом!
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