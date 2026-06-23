Горячие бутерброды можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Это может быть любой хлеб, лаваш, багет. А для начинки подойдет сыр, мясной фарш, овощи.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и оригинальных горячих бутербродов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

багет

мясной фарш

специи

масло

Соус:

натуральный йогурт, тахини, лимон и чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте багет, выберите мякоть, наполнить его мясным фаршем и обжарьте.

Подавайте блюдо горячим и с соусом!

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