Горячие бутерброды с колбасой и сыром для перекуса: готовятся 15 минут

Ирина Мельниченко
1 минута
Рецепт блюда

Самое простое, сытное и бюджетное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с колбасой, фаршем, луком, сыром, запеченными овощами, например, перец, помидоры.

Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с вареной колбасой, сыром и аджикой.

Ингредиенты: 

  • тостовый хлеб
  • вареная колбаска
  • соленые огурцы
  • сыр
  • аджика или кетчуп
  • майонез

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте кетчупом или аджикой и майонезом.

Основа для бутербродов

2. Сверху выложите порезанную колбасу, соленые огурцы, присыпьте сыром.

Сколько готовить бутерброды

3. Готовьте в духовке 15 минут при 185С.

Готовые бутерброды

