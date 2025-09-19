Видео дня
Горячие бутерброды с колбасой и сыром для перекуса: готовятся 15 минут
Самое простое, сытное и бюджетное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с колбасой, фаршем, луком, сыром, запеченными овощами, например, перец, помидоры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с вареной колбасой, сыром и аджикой.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- вареная колбаска
- соленые огурцы
- сыр
- аджика или кетчуп
- майонез
Способ приготовления:
1. Хлеб смажьте кетчупом или аджикой и майонезом.
2. Сверху выложите порезанную колбасу, соленые огурцы, присыпьте сыром.
3. Готовьте в духовке 15 минут при 185С.
