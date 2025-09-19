Самое простое, сытное и бюджетное блюдо для перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с колбасой, фаршем, луком, сыром, запеченными овощами, например, перец, помидоры.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с вареной колбасой, сыром и аджикой.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

вареная колбаска

соленые огурцы

сыр

аджика или кетчуп

майонез

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте кетчупом или аджикой и майонезом.

2. Сверху выложите порезанную колбасу, соленые огурцы, присыпьте сыром.

3. Готовьте в духовке 15 минут при 185С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: