Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с любой начинкой, из любых продуктов, которые вы любите. Это могут быть яйца, сыр, колбаса, сосиски, овощи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов-тостов.

Ингредиенты:

яйца

тостовый хлеб

специи

колбаса

сыр

помидоры

зелень

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду. Сверху выложите хлеб и дайте яйцам прихватиться.

2. Переверните, сверху добавьте колбасу, сыр, помидор, зелень.

3. Сверните и разрежьте пополам.

