Горячие бутерброды с вкусной начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с любой начинкой, из любых продуктов, которые вы любите. Это могут быть яйца, сыр, колбаса, сосиски, овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов-тостов.
Ингредиенты:
- яйца
- тостовый хлеб
- специи
- колбаса
- сыр
- помидоры
- зелень
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду. Сверху выложите хлеб и дайте яйцам прихватиться.
2. Переверните, сверху добавьте колбасу, сыр, помидор, зелень.
3. Сверните и разрежьте пополам.
