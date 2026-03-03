Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Горячие бутерброды с вкусной начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с любой начинкой, из любых продуктов, которые вы любите. Это могут быть яйца, сыр, колбаса, сосиски, овощи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов-тостов.

Ингредиенты:

  • яйца
  • тостовый хлеб
  • специи
  • колбаса
  • сыр
  • помидоры
  • зелень

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду. Сверху выложите хлеб и дайте яйцам прихватиться.

2. Переверните, сверху добавьте колбасу, сыр, помидор, зелень.

3. Сверните и разрежьте пополам.

