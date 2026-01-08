Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, сосисками, овощами и разными соусами, крабовыми палочками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и очень простых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

хлеб

сыр

сосиски или вареная колбаса

майонез

помидоры

специи

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу и сыр, добавьте майонез и специи, порезанные помидоры и перемешайте.

2. Выложите эту смесь на хлеб и готовьте в духовке около 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: