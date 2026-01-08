Все рецепты
Горячие бутерброды с вкусной начинкой за 10 минут: рецепт сытного блюда для перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, колбасой, сосисками, овощами и разными соусами, крабовыми палочками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и очень простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- хлеб
- сыр
- сосиски или вареная колбаса
- майонез
- помидоры
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу и сыр, добавьте майонез и специи, порезанные помидоры и перемешайте.
2. Выложите эту смесь на хлеб и готовьте в духовке около 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: