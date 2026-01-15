Все рецепты
Горячие бутерброды "Зимние" для сытного и быстрого перекуса: самый легкий рецепт
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака и перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, основой может быть любой хлеб, а также булочки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- хлеб
- сыр любой
- сосиски или колбаса
- кетчуп
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу и сыр, добавьте кетчуп и майонез, перемешайте.
2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 10 минут.
