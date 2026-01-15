Горячие бутерброды "Зимние" для сытного и быстрого перекуса: самый легкий рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака и перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, основой может быть любой хлеб, а также булочки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • сыр любой
  • сосиски или колбаса
  • кетчуп
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Натрите колбасу и сыр, добавьте кетчуп и майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 10 минут.

