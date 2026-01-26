Из риса можно приготовить не только вкусный плов и кашу, но и нежные пудинги, запеканки, а также закуски. Одним из таких блюд являются запеченные вкусные роллы с крабовой начинкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных роллов с крабовой вкусной начинкой.

Ингредиенты:

200 г риса для суши (можно обычный круглый)

2 ст. л рисового уксуса

1 ч. л сахара

0,5 ч. л соли

250 г крабовых палочек

100 г твердого сыра

2 ст. л намазки "икорка"

2 ст л майонеза

листы нори

соус терияки или унаги

Способ приготовления:

1. Подготовьте рис: смешайте уксус, сахар и соль, добавьте в теплый вареный рис. Хорошо перемешайте и охладите. Сформируйте из риса овальные шарики (примерно 2×4 см).

2. Нарежьте листы нори полосками шириной 3 см. Оберните каждую рисовую основу нори, чтобы образовалось лодочки. Конец нори можно слегка смочить водой, чтобы склеился.

3. Начинка: крабовые палочки разделите на волокна, твердый сыр натрите на мелкую терку, добавьте икорку и майонез, по желанию можно добавить еще ложку крем сыра, хорошо перемешайте и выложите сверху на лодочки, чтобы образовалась шапочка.

4. Запекание: выложите роллы в форму, запекайте при 180C около 10-15 минут. Подавайте горячими с соусом терияки или унаги!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: