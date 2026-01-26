Горячие вкусные роллы с крабовой начинкой за 10 минут: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Из риса можно приготовить не только вкусный плов и кашу, но и нежные пудинги, запеканки, а также закуски. Одним из таких блюд являются запеченные вкусные роллы с крабовой начинкой. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных роллов с крабовой вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 200 г риса для суши (можно обычный круглый)
  • 2 ст. л рисового уксуса
  • 1 ч. л сахара
  • 0,5 ч. л соли
  • 250 г крабовых палочек
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л намазки "икорка"
  • 2 ст л майонеза
  • листы нори
  • соус терияки или унаги 

Способ приготовления: 

1. Подготовьте рис: смешайте уксус, сахар и соль, добавьте в теплый вареный рис. Хорошо перемешайте и охладите. Сформируйте из риса овальные шарики (примерно 2×4 см).

2. Нарежьте листы нори полосками шириной 3 см. Оберните каждую рисовую основу нори, чтобы образовалось лодочки. Конец нори можно слегка смочить водой, чтобы склеился.

3. Начинка: крабовые палочки разделите на волокна, твердый сыр натрите на мелкую терку, добавьте икорку и майонез, по желанию можно добавить еще ложку крем сыра, хорошо перемешайте и выложите сверху на лодочки, чтобы образовалась шапочка.

4. Запекание: выложите роллы в форму, запекайте при 180C около 10-15 минут. Подавайте горячими с соусом терияки или унаги!

