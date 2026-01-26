Горячие вкусные роллы с крабовой начинкой за 10 минут: делимся простым рецептом
Из риса можно приготовить не только вкусный плов и кашу, но и нежные пудинги, запеканки, а также закуски. Одним из таких блюд являются запеченные вкусные роллы с крабовой начинкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных роллов с крабовой вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 200 г риса для суши (можно обычный круглый)
- 2 ст. л рисового уксуса
- 1 ч. л сахара
- 0,5 ч. л соли
- 250 г крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л намазки "икорка"
- 2 ст л майонеза
- листы нори
- соус терияки или унаги
Способ приготовления:
1. Подготовьте рис: смешайте уксус, сахар и соль, добавьте в теплый вареный рис. Хорошо перемешайте и охладите. Сформируйте из риса овальные шарики (примерно 2×4 см).
2. Нарежьте листы нори полосками шириной 3 см. Оберните каждую рисовую основу нори, чтобы образовалось лодочки. Конец нори можно слегка смочить водой, чтобы склеился.
3. Начинка: крабовые палочки разделите на волокна, твердый сыр натрите на мелкую терку, добавьте икорку и майонез, по желанию можно добавить еще ложку крем сыра, хорошо перемешайте и выложите сверху на лодочки, чтобы образовалась шапочка.
4. Запекание: выложите роллы в форму, запекайте при 180C около 10-15 минут. Подавайте горячими с соусом терияки или унаги!
