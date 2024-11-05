Гречка по-королевски для ужина: как приготовить оригинальное и полезное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Гречка – одна из самых полезных и ценных круп. Она может быть основой для приготовления вкусных супов, каш, салатов. Еще из нее получаются сытные и полезные гречаники.

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Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной гречки с овощами и куриным мясом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Гречка 1 стакан
  • Куриное мясо или свинина 300 г
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Болгарский перец 1 шт.
  • Помидор 1 шт.
  • Вода 1,5-2 стакана
  • Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь порежьте и обжарьте, добавьте помидор, перец, чеснок.

Жареные овощи

2. Отдельно обжарьте мясо и переложите к овощам.

Приготовление основы для блюда

3. Влейте воду и всыпьте крупу, перемешайте и готовьте на огне под крышкой, пока не испарится вся вода.

Готовое блюдо

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