Гречка – одна из самых полезных и ценных круп. Она может быть основой для приготовления вкусных супов, каш, салатов. Еще из нее получаются сытные и полезные гречаники.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной гречки с овощами и куриным мясом.

Ингредиенты:

Гречка 1 стакан

Куриное мясо или свинина 300 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Болгарский перец 1 шт.

Помидор 1 шт.

Вода 1,5-2 стакана

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь порежьте и обжарьте, добавьте помидор, перец, чеснок.

2. Отдельно обжарьте мясо и переложите к овощам.

3. Влейте воду и всыпьте крупу, перемешайте и готовьте на огне под крышкой, пока не испарится вся вода.

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