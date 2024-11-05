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Гречка по-королевски для ужина: как приготовить оригинальное и полезное блюдо
Гречка – одна из самых полезных и ценных круп. Она может быть основой для приготовления вкусных супов, каш, салатов. Еще из нее получаются сытные и полезные гречаники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной гречки с овощами и куриным мясом.
Ингредиенты:
- Гречка 1 стакан
- Куриное мясо или свинина 300 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Болгарский перец 1 шт.
- Помидор 1 шт.
- Вода 1,5-2 стакана
- Соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и морковь порежьте и обжарьте, добавьте помидор, перец, чеснок.
2. Отдельно обжарьте мясо и переложите к овощам.
3. Влейте воду и всыпьте крупу, перемешайте и готовьте на огне под крышкой, пока не испарится вся вода.
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