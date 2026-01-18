Гречка по-пански с фаршем и овощами: как вкусно и сытно приготовить будничную кашу
Очень вкусно и сытно можно приготовить гречку на сковородке. К такой крупе прекрасно подходит фарш, а также зажарка из овощей. Готовое блюдо идеально подходит для обеда или ужина.
Идея приготовления гречки по-пански опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт. крупный
- морковь – 1 шт. средняя
- гречневая крупа – 300 г
- вода – 600 мл.(кипяток)
- соль – 1,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 2 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- растительное масло – 30 мл. 2 ст.л.
Способ приготовления
1. На сливочном и растительном масле обжарить лук, нарезанный мелким кубиком, 4-5 минут.
2. Добавить морковь, жарить 5 минут.
3. Выложить фарш, размять его и добавить все специи: соль, перец, паприку, чеснок, томатную пасту.
4. Обжарить все вместе 15 минут.
5. Гречку помыть и добавить к фаршу.
6. Обжарить около 3 минут и влить кипяток.
7. Накрыть крышкой и тушить 20-25 минут на маленьком огне.
8. Выключить огонь и дать постоять еще 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: