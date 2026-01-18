Очень вкусно и сытно можно приготовить гречку на сковородке. К такой крупе прекрасно подходит фарш, а также зажарка из овощей. Готовое блюдо идеально подходит для обеда или ужина.

Идея приготовления гречки по-пански опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт. крупный

морковь – 1 шт. средняя

гречневая крупа – 300 г

вода – 600 мл.(кипяток)

соль – 1,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 2 ст.л.

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 30 мл. 2 ст.л.

Способ приготовления

1. На сливочном и растительном масле обжарить лук, нарезанный мелким кубиком, 4-5 минут.

2. Добавить морковь, жарить 5 минут.

3. Выложить фарш, размять его и добавить все специи: соль, перец, паприку, чеснок, томатную пасту.

4. Обжарить все вместе 15 минут.

5. Гречку помыть и добавить к фаршу.

6. Обжарить около 3 минут и влить кипяток.

7. Накрыть крышкой и тушить 20-25 минут на маленьком огне.

8. Выключить огонь и дать постоять еще 10 минут.

