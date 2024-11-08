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Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек
Грибные тосты – это блюдо, идеально подходящее к завтраку или перекусу. Оно также прекрасно подходит в качестве дополнения к первым блюдам.
Как правильно и быстро приготовить грибные тосты, в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. На весь процесс следует потратить совсем мало времени.
Ингредиенты
- Шампиньоны – 200 гр
- Зеленый лук – 1 пучок
- Твердый сыр или моцарелла – 100 гр
- Майонез\сметана\крем-сырь – 1-2 ст.л.
- Батон\тостовый хлеб – 8-10 ломтиков
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Шампиньоны и лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с маслом.
2. Добавляем соль и перец. Обжариваем до золотистости.
3. Сыр натираем на терке и добавляем к грибам.
4. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем смесь на хлеб.
6. Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.
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