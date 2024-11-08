Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек

Грибные тосты – это блюдо, идеально подходящее к завтраку или перекусу. Оно также прекрасно подходит в качестве дополнения к первым блюдам.

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Как правильно и быстро приготовить грибные тосты, в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. На весь процесс следует потратить совсем мало времени.

Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек

Ингредиенты

  • Шампиньоны – 200 гр
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Твердый сыр или моцарелла – 100 гр
  • Майонез\сметана\крем-сырь – 1-2 ст.л.
  • Батон\тостовый хлеб – 8-10 ломтиков
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Шампиньоны и лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с маслом.

Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек

2. Добавляем соль и перец. Обжариваем до золотистости.

3. Сыр натираем на терке и добавляем к грибам.

Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек

4. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем смесь на хлеб.

Грибные тосты, которые быстро и легко приготовить: рецепт для ленивых хозяек

6. Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.

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