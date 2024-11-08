Грибные тосты – это блюдо, идеально подходящее к завтраку или перекусу. Оно также прекрасно подходит в качестве дополнения к первым блюдам.

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Как правильно и быстро приготовить грибные тосты, в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. На весь процесс следует потратить совсем мало времени.

Ингредиенты

Шампиньоны – 200 гр

Зеленый лук – 1 пучок

Твердый сыр или моцарелла – 100 гр

Майонез\сметана\крем-сырь – 1-2 ст.л.

Батон\тостовый хлеб – 8-10 ломтиков

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Шампиньоны и лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с маслом.

2. Добавляем соль и перец. Обжариваем до золотистости.

3. Сыр натираем на терке и добавляем к грибам.

4. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем смесь на хлеб.

6. Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.

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