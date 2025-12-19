Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

Филе – не только идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также салатов, намазок и закусок. Еще филе можно очень вкусно приготовить просто в духовке с овощами, сыром и специями.

Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, с фасолью, орехами и зернами граната. 

Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная 1/2 банки
  • куриное филе вареное 1 шт.
  • 2 маринованных огурца
  • зерна из 1 граната
  • пучок петрушки
  • грецкие орехи 100 г
  • лук фиолетовый 1/2 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • майонез или сметана 100 г

Способ приготовления: 

1. Филе отварите, разберите на волокна.

Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

2. Все остальные продукты порежьте, орехи порубите. 

Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перемешайте.

Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты