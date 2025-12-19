Филе – не только идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также салатов, намазок и закусок. Еще филе можно очень вкусно приготовить просто в духовке с овощами, сыром и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, с фасолью, орехами и зернами граната.

Ингредиенты:

фасоль консервированная 1/2 банки

куриное филе вареное 1 шт.

2 маринованных огурца

зерна из 1 граната

пучок петрушки

грецкие орехи 100 г

лук фиолетовый 1/2 шт.

соль, перец по вкусу

майонез или сметана 100 г

Способ приготовления:

1. Филе отварите, разберите на волокна.

2. Все остальные продукты порежьте, орехи порубите.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перемешайте.

