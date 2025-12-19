Все рецепты
Грузинский салат для новогоднего стола: рецепт вкусного и сытного блюда за 15 минут
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, с фасолью, орехами и зернами граната.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная 1/2 банки
- куриное филе вареное 1 шт.
- 2 маринованных огурца
- зерна из 1 граната
- пучок петрушки
- грецкие орехи 100 г
- лук фиолетовый 1/2 шт.
- соль, перец по вкусу
- майонез или сметана 100 г
Способ приготовления:
1. Филе отварите, разберите на волокна.
2. Все остальные продукты порежьте, орехи порубите.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перемешайте.
