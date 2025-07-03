Грузинский салат с ореховым соусом: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить не только полезный и вкусный, но еще и сытный салат, для основы подойдут овощи, а для более сытного варианта добавьте вареные яйца, морепродукты, рыбу, а также соусы, например, ореховый.

Грузинский салат с ореховым соусом: самый простой рецепт сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного овощного салата, с ореховым соусом. 

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 4 шт
  • Помидоры черри – 150 г
  • Синий лук

Заправка:

  • Кинза
  • Грецкие орехи – 150 г
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода в зависимости от желаемой густоты

Способ приготовления: 

1. Огурцы, помидоры и лук порежьте.

Грузинский салат с ореховым соусом: самый простой рецепт сытного блюда

2. Соус: переложите все в блендер, перебейте до однородности.

Грузинский салат с ореховым соусом: самый простой рецепт сытного блюда

3. Добавьте соус к овощам, перемешайте и можно есть.

Грузинский салат с ореховым соусом: самый простой рецепт сытного блюда

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