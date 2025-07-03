Если вы хотите приготовить не только полезный и вкусный, но еще и сытный салат, для основы подойдут овощи, а для более сытного варианта добавьте вареные яйца, морепродукты, рыбу, а также соусы, например, ореховый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного овощного салата, с ореховым соусом.

Ингредиенты:

Огурцы – 4 шт

Помидоры черри – 150 г

Синий лук

Заправка:

Кинза

Грецкие орехи – 150 г

Чеснок – 2 зуб.

Лимонный сок – по вкусу

Оливковое масло

Соль, перец – по вкусу

Вода в зависимости от желаемой густоты

Способ приготовления:

1. Огурцы, помидоры и лук порежьте.

2. Соус: переложите все в блендер, перебейте до однородности.

3. Добавьте соус к овощам, перемешайте и можно есть.

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