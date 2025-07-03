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Грузинский салат с ореховым соусом: самый простой рецепт сытного блюда
Если вы хотите приготовить не только полезный и вкусный, но еще и сытный салат, для основы подойдут овощи, а для более сытного варианта добавьте вареные яйца, морепродукты, рыбу, а также соусы, например, ореховый.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного овощного салата, с ореховым соусом.
Ингредиенты:
- Огурцы – 4 шт
- Помидоры черри – 150 г
- Синий лук
Заправка:
- Кинза
- Грецкие орехи – 150 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Лимонный сок – по вкусу
- Оливковое масло
- Соль, перец – по вкусу
- Вода в зависимости от желаемой густоты
Способ приготовления:
1. Огурцы, помидоры и лук порежьте.
2. Соус: переложите все в блендер, перебейте до однородности.
3. Добавьте соус к овощам, перемешайте и можно есть.
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