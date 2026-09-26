Густой домашний майонез из двух яиц: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт домашнего майонеза
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Домашний майонез можно готовить из сырых яиц и вареных желтков. А также для веганского варианта подойдет просто авокадо.

Домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из двух яиц и горчицы. 

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ч.л. горчицы (острой)
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ст.л. уксуса
  • 450 мл растительного масла

Способ приготовления: 

1. В чашу вбиваем яйца, добавляем горчицу, соль, сахар, уксус. Затем по лезвию ножа вливаем растительное масло.

Как приготовить майонез

2. Ставим блендер так, чтобы он захватил яйца и горчицу, и начинаем взбивать, как показано.

Из чего приготовить домашний майонез

3. Взбиваем, пока масса не загустеет.

Домашний майонез из яиц

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