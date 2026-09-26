Густой домашний майонез из двух яиц: делимся лучшим рецептом
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Домашний майонез можно готовить из сырых яиц и вареных желтков. А также для веганского варианта подойдет просто авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из двух яиц и горчицы.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 ч.л. горчицы (острой)
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ст.л. уксуса
- 450 мл растительного масла
Способ приготовления:
1. В чашу вбиваем яйца, добавляем горчицу, соль, сахар, уксус. Затем по лезвию ножа вливаем растительное масло.
2. Ставим блендер так, чтобы он захватил яйца и горчицу, и начинаем взбивать, как показано.
3. Взбиваем, пока масса не загустеет.
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