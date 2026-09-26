Густой домашний майонез из двух яиц: делимся лучшим рецептом

Домашний майонез можно готовить из сырых яиц и вареных желтков. А также для веганского варианта подойдет просто авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из двух яиц и горчицы.

Ингредиенты:

2 яйца

1 ч.л. горчицы (острой)

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

1 ст.л. уксуса

450 мл растительного масла

Способ приготовления:

1. В чашу вбиваем яйца, добавляем горчицу, соль, сахар, уксус. Затем по лезвию ножа вливаем растительное масло.

2. Ставим блендер так, чтобы он захватил яйца и горчицу, и начинаем взбивать, как показано.

3. Взбиваем, пока масса не загустеет.

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