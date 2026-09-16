Густой домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом лучшего соуса
1 минута
1,9 т.
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Домашний майонез – лучший соус для салатов, закусок. А готовить его можно не только из сырых яиц, но и вареных желтков.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого, домашнего майонеза из 2 желтков.
Ингредиенты:
- Желтки 2 шт.
- Масло без запаха и вкуса 150 г
- Горчица (американская или дижонская) 1 ч. л.
- уксус (яблочный или любой фруктовый, либо мицукан) (можно заменить лимонным соком) 1 ст. л.
- Соль и, по желанию, щепотка сахара
Способ приготовления:
1. Складываем все ингредиенты в высокий стакан. На желток ставим блендер, включаем и не трогаем первые 15-20 секунд. В массе начнут появляться капельки эмульсии. Только теперь начинаем перемешивать до загустения.
Переложите в подходящую посуду и храните в холодильнике!
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