Густой домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом лучшего соуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Майонез для приготовления салата
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Домашний майонез – лучший соус для салатов, закусок. А готовить его можно не только из сырых яиц, но и вареных желтков.

Домашний майонез из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого, домашнего майонеза из 2 желтков. 

Ингредиенты: 

  • Желтки 2 шт.
  • Масло без запаха и вкуса 150 г
  • Горчица (американская или дижонская) 1 ч. л.
  • уксус (яблочный или любой фруктовый, либо мицукан) (можно заменить лимонным соком) 1 ст. л.
  • Соль и, по желанию, щепотка сахара

Способ приготовления: 

1. Складываем все ингредиенты в высокий стакан. На желток ставим блендер, включаем и не трогаем первые 15-20 секунд. В массе начнут появляться капельки эмульсии. Только теперь начинаем перемешивать до загустения.

Из чего приготовить домашний майонез

Переложите в подходящую посуду и храните в холодильнике! 

Домашний майонез

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