Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня
Домашний майонез – лучший соус для приготовления вкусных закусок, салатов. Готовить майонез можно как из сырых, так и вареных яиц. Авокадо также может быть прекрасной основой для полезного майонеза.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из одного яйца и 100 мл оливкового масла.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. лимонного сока
- 70 мл молока
- 100 мл оливкового масла
- 70 мл сладкого чили соуса
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты переложите в высокую чашу.
2. Взбейте блендером до густого состояния.
Готовый соус перелейте в контейнер и отправьте в холодильник.
