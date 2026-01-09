Домашний майонез – лучший соус для приготовления вкусных закусок, салатов. Готовить майонез можно как из сырых, так и вареных яиц. Авокадо также может быть прекрасной основой для полезного майонеза.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из одного яйца и 100 мл оливкового масла.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ст.л. горчицы

1 ст.л. лимонного сока

70 мл молока

100 мл оливкового масла

70 мл сладкого чили соуса

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в высокую чашу.

2. Взбейте блендером до густого состояния.

Готовый соус перелейте в контейнер и отправьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: