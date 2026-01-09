Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
39
Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

Домашний майонез – лучший соус для приготовления вкусных закусок, салатов. Готовить майонез можно как из сырых, так и вареных яиц. Авокадо также может быть прекрасной основой для полезного майонеза.

Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, густого майонеза из одного яйца и 100 мл оливкового масла. 

Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. горчицы
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 70 мл молока
  • 100 мл оливкового масла
  • 70 мл сладкого чили соуса
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты переложите в высокую чашу.

Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

2. Взбейте блендером до густого состояния. 

Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

Готовый соус перелейте в контейнер и отправьте в холодильник.

Густой домашний майонез из одного яйца: готовится 2 минуты и хранится 2 дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты