Лучший домашний соус к салатам и закускам – майонез. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц. А еще можно использовать только один желток, так будет еще проще и вкуснее. 

Из чего приготовить домашний майонез

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного майонеза из 1 яйца, с лимонным соком и горчицей. 

Вкусный домашний майонез

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо (можно только желток)
  • 150 г греческого йогурта или густого кефира
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • щепотка соли
  • по желанию – зубчик чеснока для аромата

Способ приготовления: 

1. Смешай все ингредиенты в блендере. Взбей до кремовой консистенции.

Домашний майонез из желтков

2. Переложите в баночку и храните в холодильнике 3-4 дня.

Сколько хранить майонез

Совет: чтобы сделать соус гуще – добавь половину чайной ложки рисовой муки или используй домашний творог вместо йогурта!

Готовый майонез

