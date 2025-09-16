Лучший домашний соус к салатам и закускам – майонез. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц. А еще можно использовать только один желток, так будет еще проще и вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного майонеза из 1 яйца, с лимонным соком и горчицей.

Ингредиенты:

1 яйцо (можно только желток)

150 г греческого йогурта или густого кефира

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. лимонного сока

щепотка соли

по желанию – зубчик чеснока для аромата

Способ приготовления:

1. Смешай все ингредиенты в блендере. Взбей до кремовой консистенции.

2. Переложите в баночку и храните в холодильнике 3-4 дня.

Совет: чтобы сделать соус гуще – добавь половину чайной ложки рисовой муки или используй домашний творог вместо йогурта!

