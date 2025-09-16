Видео дня
Густой домашний майонез из одного желтка и йогурта: оригинальный рецепт популярного соуса
Лучший домашний соус к салатам и закускам – майонез. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц. А еще можно использовать только один желток, так будет еще проще и вкуснее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного майонеза из 1 яйца, с лимонным соком и горчицей.
Ингредиенты:
- 1 яйцо (можно только желток)
- 150 г греческого йогурта или густого кефира
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. лимонного сока
- щепотка соли
- по желанию – зубчик чеснока для аромата
Способ приготовления:
1. Смешай все ингредиенты в блендере. Взбей до кремовой консистенции.
2. Переложите в баночку и храните в холодильнике 3-4 дня.
Совет: чтобы сделать соус гуще – добавь половину чайной ложки рисовой муки или используй домашний творог вместо йогурта!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: