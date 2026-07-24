Домашний майонез – один из самых простых, быстрых и легких домашних соусов. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого домашнего майонеза из 1 яйца.

Ингредиенты:

300 мл рафинированного масла

1 яйцо

неполная чайная ложка соли

1/2 чайной ложки сахара

1/2 чайной ложки крепкой горчицы

немного лимонного сока

Способ приготовления:

1. В высокий стакан или чашу для блендера налить рафинированное масло. Добавить соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Осторожно вбить яйцо так, чтобы желток остался целым.

2. Опустить погружной блендер на самое дно. На максимальных оборотах взбивать несколько секунд, не отрывая блендер от дна. Когда масса начнет густеть, медленно поднимать блендер вверх.

Получается густой, нежный и очень вкусный домашний майонез без лишних добавок!

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