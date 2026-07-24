Густой и вкусной домашний майонез из одного яйца: готовится всего 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Густой и вкусной домашний майонез из одного яйца: готовится всего 5 минут
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Домашний майонез – один из самых простых, быстрых и легких домашних соусов. Готовить его можно как из сырых, так и вареных яиц.

Густой и вкусной домашний майонез из одного яйца: готовится всего 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого домашнего майонеза из 1 яйца. 

Ингредиенты:

  • 300 мл рафинированного масла
  • 1 яйцо
  • неполная чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки сахара
  • 1/2 чайной ложки крепкой горчицы
  • немного лимонного сока

Способ приготовления: 

1. В высокий стакан или чашу для блендера налить рафинированное масло. Добавить соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Осторожно вбить яйцо так, чтобы желток остался целым.

Густой и вкусной домашний майонез из одного яйца: готовится всего 5 минут

2. Опустить погружной блендер на самое дно. На максимальных оборотах взбивать несколько секунд, не отрывая блендер от дна. Когда масса начнет густеть, медленно поднимать блендер вверх.

Густой и вкусной домашний майонез из одного яйца: готовится всего 5 минут

Получается густой, нежный и очень вкусный домашний майонез без лишних добавок!

Густой и вкусной домашний майонез из одного яйца: готовится всего 5 минут

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