Хрустящая и вкусная белковая запеканка из лаваша, филе и овощей: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
108
Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для закусок и выпечки. Еще из него можно сделать салат, запеканки, булочки и "Наполеон". 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с филе и сыром. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • филе
  • творог
  • помидоры черри
  • яйца
  • пармезан
  • шпинат

Способ приготовления: 

1. На дно формы выложите лаваш, сверху филе кубиком, черри, шпинат.

2. Взбейте яйца, залейте запеканку, перемешайте.

3. Посыпьте сыром и запекайте до готовности.

