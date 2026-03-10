Все рецепты
Хрустящая и вкусная белковая запеканка из лаваша, филе и овощей: рецепт блюда для всей семьи
Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для закусок и выпечки. Еще из него можно сделать салат, запеканки, булочки и "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- филе
- творог
- помидоры черри
- яйца
- пармезан
- шпинат
Способ приготовления:
1. На дно формы выложите лаваш, сверху филе кубиком, черри, шпинат.
2. Взбейте яйца, залейте запеканку, перемешайте.
3. Посыпьте сыром и запекайте до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: