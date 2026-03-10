Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для закусок и выпечки. Еще из него можно сделать салат, запеканки, булочки и "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша, с филе и сыром.

Ингредиенты:

лаваш

филе

творог

помидоры черри

яйца

пармезан

шпинат

Способ приготовления:

1. На дно формы выложите лаваш, сверху филе кубиком, черри, шпинат.

2. Взбейте яйца, залейте запеканку, перемешайте.

3. Посыпьте сыром и запекайте до готовности.

