Квашеная капуста – очень вкусная, полезная, домашняя закуска, которая готовится ко всему очень просто. Стоит отметить, что квашеная капуста улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кишечника благодаря высокому содержанию пробиотиков, клетчатки и витамина C. Процесс ферментации (квашения) создает полезные пробиотические бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника. Также этот продукт богат витамином C, который защищает организм от простуд и поддерживает защитные силы в период авитаминоза.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты, с солью и морковью.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста (поздних сортов) 2 кг

Морковь 200 г

Соль каменная (нейодированная) 40 г (2 ст. л. без горки)

Лавровый лист 2 шт.

Черный перец горошком 5-7 шт.

Способ приготовления:

1. Тонко нашинковываем капусту, морковь натираем на крупной терке.

2. В глубокой миске перемешиваем овощи с солью. Слегка перетираем руками, чтобы капуста выделила сок, добавляем лавровый лист и перец горошком.

3. Плотно утрамбовываем смесь в банку или эмалированную емкость. Овощи должны быть полностью покрыты собственным соком. Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 3 суток. Ежедневно прокалываем капусту деревянной шпажкой до самого дна 2-3 раза в день, чтобы выходил горький газ.

Переносим готовую капусту в холодную кладовую или холодильник для хранения.

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