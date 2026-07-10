Хрустящая пицца из лаваша: рецепт блюда для перекуса за 5 минут
1 минута
1,5 т.
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной пиццы, а также шаурмы, закусок, десертов. Еще из него можно приготовить чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой пиццы из лаваша, с сочной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- прошутто или любой другой продукт
- майонез
- овощи
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш майонезом, сверху прошутто, овощи и сыр.
2. Готовьте на сковороде несколько минут.
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