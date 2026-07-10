Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной пиццы, а также шаурмы, закусок, десертов. Еще из него можно приготовить чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой пиццы из лаваша, с сочной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

прошутто или любой другой продукт

майонез

овощи

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш майонезом, сверху прошутто, овощи и сыр.

2. Готовьте на сковороде несколько минут.

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