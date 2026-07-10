Хрустящая пицца из лаваша: рецепт блюда для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Хрустящая пицца из лаваша: рецепт блюда для перекуса за 5 минут
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусной пиццы, а также шаурмы, закусок, десертов. Еще из него можно приготовить чипсы.

Хрустящая пицца из лаваша: рецепт блюда для перекуса за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой пиццы из лаваша, с сочной начинкой. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • прошутто или любой другой продукт 
  • майонез
  • овощи 

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш майонезом, сверху прошутто, овощи и сыр. 

Хрустящая пицца из лаваша: рецепт блюда для перекуса за 5 минут

2. Готовьте на сковороде несколько минут.

Хрустящая пицца из лаваша: рецепт блюда для перекуса за 5 минут

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